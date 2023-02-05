У 93 окремій механізованій бригаді Холодний Яр опублікували фоторепортаж з Бахмута.

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"Окупанти заявляли, що захоплять країну за 2 – 3 дні, але лише це місто намагаються захопити з літа. Нині за Бахмут точаться жорсткі бої. Побажаємо удачі нашим мужнім воїнам, які з великими зусиллями, ризикуючи життям, тримають позиції і завдають противнику великих втрат", – написали захисники.



Військові в Бахмуті / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Захисник на Донеччині / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



У Бахмуті немає вцілілих будівель / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Військові, які перебувають у місті-фортеці / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Побут захисників / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Український військовий у місті / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Українці, які обороняють Донецьку область / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Бахмут перетворюється на руїни / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Військова техніка / Фото 93 ОМБр Холодний Яр



Українці не відступають з Бахмута / Фото 93 ОМБр Холодний Яр

Ситуація у місті

За інформацією британської розвідки, російські окупанти прагнуть оточити Бахмут. Вони мають незначні успіхи навколо міста.

Розвідники зазначили, що українські захисники мають дві основні дороги до міста – M03 і H32. Ці шляхи перебувають під загрозою вогню. Також вагнерівцям вдалося захопити трасу, яка з'єднує Бахмут з Сіверськом. Через це Бахмут стає ізольованим.

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