Про це повідомляє британська розвідка. Зазначають, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут.

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Окупанти намагаються перерізати логістичні шляхи

Британська розвідка стверджує, що M03 і H32 – дві основні дороги до Бахмута для українських захисників. Імовірно, ці автошляхи перебуватимуть під загрозою прямого вогню, якщо росіяни наважаться знову наступати.

Цього тижня, за словами британських розвідників, воєнізовані формування ПВК "Вагнера", швидше за все, захопили трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.

Зазначають, що поки численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.

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