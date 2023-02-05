Об этом сообщает британская разведка. Отмечают, что в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке окружить город Бахмут.
Читайте также Помогал мирным жителям: Россия убила под Бахмутом волонтера из США
Оккупанты пытаются перерезать логистические пути
Британская разведка утверждает, что M03 и H32 – две основные дороги в Бахмут для украинских защитников. Вероятно, эти дороги будут находиться под угрозой прямого огня, если россияне решатся снова наступать.
На этой неделе, по словам британских разведчиков, военизированные формирования ЧВК "Вагнера", скорее всего, захватили трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.
Отмечают, что пока многие альтернативные маршруты поставок через страну остаются доступными для украинских сил, Бахмут становится все более изолированным.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Политолог Кирилл Сазонов рассказал, что на Бахмутском направлении оккупанты наступают скопление за скоплением. "Если летом и осенью мы говорили об огневом вале, что россияне расстреливают из артиллерии, сбрасывают бомбы с самолетов, то сейчас мы это называем мясной вал. Они наступают толпой пехоты", – сказал Сазонов.
- Российские оккупанты на этой неделе бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута. Также они развернули мощные наступательные действия в Лиманском направлении. Однако враг терпит поражение.
- Лейтенант НГУ Евгений Оропай говорит, что враг усилил давление на все позиции сил обороны. Он рассказал, что буквально вчера по городу оккупанты осуществили массированный артиллерийский обстрел и пехотный штурм. Несмотря на то, что обстрелы продолжались почти 4 часа, ни одна позиция не сдалась и не отошла.
- Российские оккупанты утверждают, что якобы захватили Бахмут, где последние несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. Однако спутниковые снимки подтверждают, что российские войска действуют в окрестностях Бахмута.