Об этом сообщает британская разведка. Отмечают, что в течение последней недели Россия продолжала добиваться небольших успехов в попытке окружить город Бахмут.

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Оккупанты пытаются перерезать логистические пути

Британская разведка утверждает, что M03 и H32 – две основные дороги в Бахмут для украинских защитников. Вероятно, эти дороги будут находиться под угрозой прямого огня, если россияне решатся снова наступать.

На этой неделе, по словам британских разведчиков, военизированные формирования ЧВК "Вагнера", скорее всего, захватили трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.

Отмечают, что пока многие альтернативные маршруты поставок через страну остаются доступными для украинских сил, Бахмут становится все более изолированным.

Ситуация в Бахмуте: последние новости