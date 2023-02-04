Об этом в эфире телемарафона сообщил лейтенант НГУ Евгений Оропай. По его словам, враг усилил давление на все позиции Сил обороны.

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ВСУ не сдают позиций

Оропай рассказал, что буквально вчера по городу оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел и пехотный штурм.

Ни одна позиция не сдалась и не отошла, несмотря на то, что обстрелы продолжались почти 4 часа,

– сказал военный.

Он пояснил, что активность врага фиксируется в основном в ночное время. В частности, оккупанты применяют артиллерию, вылазки разведки и штурмы.

Сколько вагнеровцев осталось под Бахмутом

Лейтенант НГУ рассказал, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев, поэтому под Бахмутом их почти не осталось. На их позиции пришли регулярные войска России.

Однако военный уверен, что желание Путина захватить Донецкую область до марта не исполнится. Наши воины настроены на победу и будут сражаться до конца.

Какая ситуация в Бахмуте