Спутниковые снимки подтверждают, что российские войска действуют в окрестностях Бахмута.

Важно Украине, возможно, придется отступить из Бахмута для наступления на Юге, – Bloomberg

На обнародованной ниже карте изображены места, контролирующие стороны. Враг утверждает, что красные зоны обозначают подтвержденные российские продвижения, а желтые зоны, по утверждению Москвы, находятся под их контролем.

Однако журналисты говорят, что российские солдаты действительно находятся в некоторых районах, которые, как известно, контролируются Россией. Но визуальные доказательства присутствия солдат в районах, которые Россия утверждает, что контролирует, ограничены.



Позиции ВСУ и оккупантов в Бахмуте / Фото Sky News

Ключевой вопрос сейчас заключается в том, смогут ли украинские защитники удержать город, как они делают все предыдущие месяцы. А также прикажет ли командование отойти из города, чтобы не допустить так называемого котла.

Позиция украинской власти по отношению к Бахмуту

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны не отойдут от Бахмута и начнут деоккупировать захваченную россиянами территорию Востока. Это произойдет, если наше государство как можно быстрее получит дальнобойное оружие. Глава государства подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет.

Будем бороться, сколько можем. Считаем Бахмут нашей крепостью… Если будет ускоренное оружие, а именно дальнобойное оружие, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, оккупированный с 2014 года,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание! Как пишет эстонское издание ERR, командующий Разведывательным центром Сил обороны страны полковник Марго Гросберг заявил, что, удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города.

Добавим, что из-за мощного сопротивления Сил обороны Украины российские оккупационные войска уже несколько месяцев не могут захватить Бахмут. Страна-террористка бросает безумные силы на Бахмутское направление и несет большие потери. Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый сообщил, что ежесуточные потери оккупантов там идут на сотни.