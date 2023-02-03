Оценки экспертов перекликаются с предупреждениями руководства Украины о том, что ближайшие несколько недель будут особенно трудными для ВСУ.

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Оружие Украине нужно срочно и уже

Вскоре украинские защитники столкнутся с 300 тысячами российских военнослужащих вдоль линии фронта, что гораздо больше, чем во время первоначального наступления в феврале 2022 года. Однако передовые танки из Европы и США могут не появиться на поле боя вплоть до поздней весны спустя время, необходимое для доставки, обучения и строительства линий снабжения.

Мобилизация войск, проведенная президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что они были плохо обучены и экипированы, укрепила российские оборонные рубежи на всю зиму, а вскоре они могут быть брошены в атаку,

– говорится в статье.

Украине, возможно, придется вывести войска из Бахмута

Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал, что США советуют Киеву выиграть время, чтобы позволить прибыть танкам и другому оружию. Американские и европейские официальные лица также сообщают, что Украине, возможно, придется вывести войска из Бахмута, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на Юге страны.

Ситуацию усложняет и то, что руководство России начало учитывать ошибки, которые она допустила на ранних этапах военной кампании. Враг вывел технику из районов, которые находятся в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии ВСУ и построил больше фортификационных сооружений. Кроме этого, теперь оккупанты используют более короткие линии материально-технического снабжения. В придачу, использование врагом большего количества живой силы заставит Киев тратить больше боеприпасов в условиях их дефицита.