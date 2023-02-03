Российская армия готовится к новому наступлению по стратегии вагнеровцев. Об этом утверждает военный эксперт BILD Юлиан Репке, ссылающийся на "украинские источники на местах".

К теме Больше всего в боях за Бахмут и Соледар: NYT назвали потери России за 11 месяцев войны

Что известно о новой стратегии россиян

По словам Репке, несколько тысяч солдат сейчас проходят подготовку в России и Беларуси не ради ведения боевых действий в составе батальона, как всегда, а учатся проводить операции только в составе небольшого подразделения. Это для того, чтобы наступать группами по 25 – 50 человек, а не как ранее, сомкнутыми отрядами по 250 – 1000 солдат.

В прошлом году традиционная стратегия потерпела провал почти на всех фронтах, поскольку сотни солдат в сопровождении тяжелой техники были большой и хорошо видимой целью. А стратегия наемников ЧВК "Вагнера" оказалась успешной в районах Соледара и Бахмута, по крайней мере, с российской точки зрения, и теперь должна быть перенесена на штурмовые отряды основной армии.

– объяснил Репке.

По этой стратегии в небольшой группе назначается командир, который должен вести ее к определенной цели. Если группа атакована или даже полностью уничтожена, это почти не влияет на усилия других групп, атакующих на других участках фронта.

Если группа терпит неудачу и все 25 – 50 солдат погибают, новая группа получает ту же задачу. Бесчеловечно, но успешно,

– добавил эксперт.

ВСУ знают о новой стратегии врага

По данным украинских источников, в ВСУ проинформированы об изменении стратегии России и готовятся к этому.

Мы победили их однажды, мы победим их снова,

– сказал журналисту украинский собеседник.