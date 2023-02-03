Количество убитых, по данным Генштаба, по состоянию на утро 2 февраля составило 129 030 врагов. Однако американское издание называет несколько иное количество.
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Что известно о потерях врага
По словам американских и других западных официальных лиц, количество убитых и раненых российских военных в Украине приближается к 200 тысячам, что ярко свидетельствует о том, насколько плохо обернулось вторжение президента Владимира Путина,
– говорится в сообщении.
Более того, наибольшие потери россияне понесли в боях под Бахмутом и Соледаром. Однако эти потери не имеют значения для кремлевского диктатора. Более того, они вряд ли станут фактором, который удержит Путина в достижении военных целей.
"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", – объясняет издание.
Журналисты отмечают, что:
- в российской армии уже бесчисленное количество проблем со снабжением и с военной тактикой. В частности, им не хватает артиллерии и боеприпасов;
- Россия всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом. В частности, как во время Второй мировой войны.
По данным прессы, такие потери россиян за 11 месяцев войны в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.
Потери россиян на войне: коротко
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что у россиян банально может не быть боевой мощи для захвата Востока. Ведь нет доказательств, что россиянам удалось восстановить свою боевую мощь. Так что шансы захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта, как этого требует Путин, скудны.
- Кроме того, Олег Жданов заявил, что в российской армии огромное количество раненых, а их массово обманывают с выплатами. Также врачи занижают степень тяжести ранения, ведь выплаты нужно предоставлять в зависимости от трудности травм: "Если среднее, а ему пишут легкое, соответственно выплатят три копейки".
- У россиян огромные потери у Бахмута. Именно поэтому там размещают раненых врагов даже в родильных отделениях на оккупированных территориях. Подробнее об этом читайте здесь.