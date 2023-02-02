Об этом 24 Каналу рассказал Олег Жданов. По его словам, из-за этого россияне повсюду обустраивают госпитали.

Интересно Россия уже мобилизовала полмиллиона военных, – Резников

Раненых кафиров становится больше

Олег Жданов сообщил, что в районе Новоивановки Луганской области российские военные обустроили еще один госпиталь.

В прифронтовой зоне повсюду, где есть медицинское учреждение, оккупанты сразу же делают из него госпиталь. Потому что раненых просто огромное количество,
– подчеркнул он.

По его словам, только в Новоиванковке на лечении находится около 100 российских военных, несмотря на то, что его только обустроили.

Военный эксперт объяснил, что на самом деле в медучреждениях в небольших населенных пунктах мест для раненых не так уж много.

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Россиян в госпитале не лечат

Олег Жданов объяснил, что степень тяжести ранений у российских военных обычно занижают и даже не вносят соответствующие записи в медицинские документы.

"После оказания минимальной помощи отправляют на передовую, то есть лечение чем-то напоминает смелые похождения солдата Швейка", – подчеркнул он.

По его мнению, мобилизованным оказали первую медицинскую помощь, укололи обезболивающее и отправили на фронт.

Никто не собирается их там эвакуировать поэтапно с последующим предоставлением квалифицированной медицинской помощи,
– сосредоточил внимание он.

По его словам, полевая медицина и характеризуется своей поэтапностью. Сначала идет первая медицинская помощь, доврачебная, а затем врачебная и так далее. Россияне же такую схему избегают.

Россия обманывает мобилизованных

Военный эксперт рассказал, что врачи обычно занижают степень тяжести ранения.

"Так как выплаты нужно предоставлять в зависимости от тяжести ранения. Если среднее, а ему пишут легкое, то соответственно выплатят три копейки", – пояснил он.

По его словам, нередко медики вообще не учитывают легкие ранения.

Царапина? Не волнуйся, до свадьбы заживет! Так обычно любят говорить. Тогда вообще никаких выплат не будет. Этим и обманывают личный состав,
– прокомментировал он.

К тому же это не единственная ложь со стороны России.

"Обман состоит в том, что многим мобилизованным, которых привезли в Украину, в месте отправления обещали, что они будут находиться в 3–4 линии, то есть будут нести службу в тылу и просто будут обеспечивать оборону объектов как можно дальше от линии фронта", – объяснил военный эксперт.

На самом же деле военные попадают на передовую и должны идти в атаку на позиции ВСУ.

Россия проводит мобилизацию: что известно

  • Российская сторона имеет многочисленные потери на фронте, из-за чего в России происходит вторая волна мобилизации. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, мобилизованных, вероятно, не будут учить, а сразу будут отправлять на боевые задания.
  • Политолог Игорь Эйдман заметил, что России нечем снаряжать свежеприбывших. Даже тех 300 тысяч человек, которых мобилизовали осенью 2022 года, власти не смогли обеспечить должным образом.
  • "Вагнеровцам" за участие в войне обещают освобождение из мест лишения свободы. Однако юристы говорят, что доказательств этому нет. Более того, помилование – это редкая, трудоемкая и сложная юридическая процедура, которая никогда не применялась в России в таких масштабах, которые рекламирует "Вагнер".