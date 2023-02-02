Про це 24 Каналу розповів Олег Жданов. За його словами, через це росіяни всюди облаштовують госпіталі.
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Поранених окупантів стає більше
Олег Жданов повідомив, що у районі Новоіванівки Луганської області російські військові облаштували ще один госпіталь.
У прифронтовій зоні всюди, де є медичний заклад, окупанти відразу ж роблять із нього госпіталь. Тому що поранених просто величезна кількість,
– наголосив він.
За його словами, лише у Новоіванківці на лікуванні перебуває близько 100 російських військових попри те, що його тільки облаштували.
Військовий експерт пояснив, що насправді у медзакладах у невеликих населених пунктах місць для поранених не так вже і багато.
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Росіян у госпіталі не лікують
Олег Жданов пояснив, що ступінь тяжкості поранень у російських військових зазвичай занижують і навіть не вносять відповідні записи до медичних документів.
"Після надання мінімальної допомоги відправляють на передову, тобто лікування чимось нагадує сміливі пригоди солдата Швейка", – наголосив він.
На його думку, мобілізованим надали першу медичну допомогу, вкололи знеболювальне і відправили на фронт.
Ніхто не збирається їх там евакуювати поетапно з подальшим наданням кваліфікованої медичної допомоги,
– зосередив увагу він.
За його словами, польова медицина й характеризується своєю поетапністю. Спершу йде перша медична допомога, долікарська, а потім лікарська і так далі. Росіяни ж таку схему уникають.
Росія обманює мобілізованих
Військовий експерт розказав, що лікарі зазвичай занижують ступінь тяжкості поранення.
"Тому що виплати потрібно надавати в залежності від тяжкості поранення. Якщо середнє, а йому пишуть легке, то відповідно виплатять три копійки", – пояснив він.
За його словами, нерідко медики взагалі не враховують легкі поранення.
Подряпина? Не хвилюйся, до весілля заживе! Так зазвичай люблять говорити. Тоді взагалі ніяких виплат не буде. Цим і обманюють особовий склад,
– прокоментував він.
До того ж це не єдина брехня із боку Росії.
"Обман полягає в тому, що багатьом мобілізованим, яких привезли в Україну, в місці відправлення обіцяли, що вони будуть знаходитися в 3–4 лінії, тобто будуть нести службу в тилу і просто забезпечуватимуть оборону об’єктів якомога далі від лінії фронту", – пояснив військовий експерт.
Насправді ж військові потрапляють на передову і мають йти в атаку на позиції ЗСУ.
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