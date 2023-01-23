Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якісним підкріплення буде назвати складно.
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Як просуваються справи із мобілізацією в Росії
Олег Жданов розказав, що за даними української розвідки, в Росії уже майже все готове для проведення нової хвилі мобілізації.
"Росія зможе сформувати додаткові батальйони в кожному полку. Якщо раніше їх було три, то зараз буде чотири-п’ять", – пояснив він.
За його словами, це свідчить про те, що росіяни створюють людський резерв в кожному полку.
Вони не можуть сьогодні формувати нові частини: немає техніки та озброєння. Проте людський резерв можуть,
– наголосив військовий експерт.
Жданов зазначив, що замість вбитих та поранених військових будуть прибувати нові на їхнє місце.
"За таким принципом і буде комплектувати Росія свої військові частини на території України. Саме для цього і буде призначена друга хвиля мобілізації", – підкреслив він.
На його думку, мобілізація у Росії потихеньку починає набирати обертів.
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Навчання мобілізованих росіян
Олег Жданов зауважив, що вчити мобілізованих росіян особливо ніхто не буде. Їх будуть комплектувати в команди та відправляти у військові частини.
"Моє передбачення, що далі буде формувати щось по типу полкових шкіл, як це було в роки Другої світової війни", – наголосив він.
За словами військового експерта, таке практикувалося і до Другої світової війни. Зокрема, полк сам собі вчив бійців.
Я думаю, що навряд чи вони зможуть якісно підготувати тут цей мобілізаційний резерв,
– розповів він.
Жданов додав, що росіяни гинуть щодня і поповнювати резерв треба оперативно.
Які ще проблеми в Росії
Олег Жданов, спираючись на дані ГУР, виокремив, що високоточних ракет Росії вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів кількості понад 80 ракет.
"У цьому плані у них є дефіцит", – підтвердив він.
До того ж, за словами військового експерта, є невеликі непорозуміння всередині російського керівництва.
Щодо Євгєнія Пригожина, то ми спостерігаємо, що його намагаються прибрати. Не факт, що прибрати фізично, а факт, що політично,
– розказав він.
На його думку, у такий спосіб керівника ПВК "Вагнера" намагаються "засунути назад за куліси", щоб він не маячив на політичному олімпі Росії.
Що не так із Путіним
Окрім цього, проблеми й в самого президента Росії Владіміра Путіна. Він перебуває на лікування.
"Спочатку його начебто лікували ізраїльські лікарі, потім китайські, тепер знову ж таки наче ізраїльські. Медицина надає йому максимальну підтримку в боротьбі із тими захворюваннями, які в нього є", – зауважив Жданов.
Проте російський диктатор і тут не може собі знайти місці та кидається від одного лікаря до іншого з урахуванням того, що підходи в ізраїльських та китайських медиків докорінно різні.
Мобілізація в Росії: останні новини
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