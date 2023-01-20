Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За його словами, на плаву росіяни тримаються і через низку причин.

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Що не так із мобілізацією в Росії

Ігор Яковенко наголосив, що мобілізація може допомогти президенту Росії Владіміру Путіну, проте частково. Набагато більше факторів вказують на те, що збільшення числа мобілізованих не піде на користь.

Вона не допоможе йому змінити ситуацію на фронті. Я й не говорю про те, що виграти війну у такий спосіб неможливо,

– пояснив він.

На його думку, мобілізація допоможе лише шляхом завалювання з фронту трупами. У такий спосіб Путін зможе протриматися і умовно зберегти лінію фронту.

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Значення допомоги Україні

Опозиціонер зауважив, якщо західні партнери надаватимуть українській стороні озброєння швидко, то це свідчитиме про хороші новини.

"Війна закінчиться в цьому році. Це так кажуть військові експерти. І загалом здоровий глузд підказує", – розповів він.

Яковенко розказав, що у разі сповільненого процесу постачання техніки та зброї від Заходу, мобілізація буде грати на руку росіянам.

"Потім ці 350 тисяч додатково мобілізованих дозволять йому протягнути час. Війна може перейти за межі 2023 року", – наголосив він.

Тому важливо, аби техніка давалася Україні безперервно.

Тривалість війни

За словами опозиціонера, Росії потрібен час.

Затяжна війна вигідна Путіну, не дивлячись на те, що ресурси в нього з НАТівськими не порівняти,

– пояснив він.

Яковенко розказав, що чисельність населення Росії як мінімум у три рази перевищує кількість жителів України. Також постає питання і щодо числа озброєння.

"Кількість зброї, яку Путін і його банда може виготовляти, достатньо велика", – зауважив він.

До того ж Росія може витримати цю війну по часу.

"Усі розмови про те, що Путін не витримає, економіка в мінус – це, звісно, повна маячня", – розповів він.

За його словами, Україна має однозначно перемагати в цьому році, а для цього треба отримати необхідне озброєння.

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