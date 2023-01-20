У диктатора розв'язані руки, тому його потрібно зупинити. Про це 24 Каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

До теми Росіянам розказують, чому вони точно не програють війну: що тут не так

Чому знову почали лунати ядерні погрози

Росія готувала нас до якоїсь незвичайної промови, яку Путін мав виголосити у Санкт-Петербурзі. Проте вона виявилася черговим пшиком.

Ядерні погрози роблять політичні трупи. До прикладу, Кадиров. Усі розуміють, що у масштабах світової політики це людина, яка, м'яко кажучи, не тягне на перші ролі. Про Мєдвєдєва я вже мовчу,

– зауважує Рибачук.

І США, і Китай, і Індія дали Росії чіткий сигнал щодо потенційних наслідків спроби використання ядерної зброї. Для неї це буде кінець.

Путін розуміє, у разі використання тактичної ядерної зброї Росія зникне. Тому її доля у руках керівництва,

– відзначив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Будь-яка спроба використання зброї масового ураження закінчиться повним розгромом російських збройних сил. Ця операція займе декілька днів. Потрібно розуміти, додає Рибачук, що сьогодні Росія воює з мінімальною кількістю натовської зброї. Україна не отримує навіть 1% від військового потенціалу Північноатлантичного Альянсу.

"Це більше розраховане на внутрішній ринок. Одним словом "харахорятся", підбурюють одне одного", – переконаний Рибачук.

Україна приємно здивувала Лукашенка / Нащо Лавров приїхав у Мінськ / Захід попередив Росію: дивіться відео

Зупинити Путіна може лише світ

За словами Рибачука, російські псевдоліберали намагаються переконати нас, що у Росії є чимало людей, які "проти війни". Але, очевидно, що рівень підтримки дій Кремля не падає.

"Путін дуже боявся мобілізації та всіляко її уникав. Він думав, що в цьому випадку матері і чоловіки повстануть. Нічого подібного не трапилося", – сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Виявилося, що представники російського суспільства, немов стадо баранів, говорять приблизно одне: "Что ж. Прійдьот павєстка – нада будєт ідті".

Насправді це розв'язало Путіну руки. Зараз він перестав боятися загальної мобілізації. Він відчуває, що суспільство не вибухає, не протестує, хоча й 100 тисяч людей більше не топтатимуть цю землю. Зараз зупинити диктатора може лише світ,

– запевняє Рибачук.

Володимир Зеленський та українські дипломати постійно наголошують: чим швидше ми зупинимо цю навалу, тим менші шанси, що ця війна перекинеться на Європейський Союз.

"Зупинка Україною росіян зробить неможливою Третю світову війну. Але, якщо будуть спроби враховувати фобії Путіна чи росіян про ескалацію та відмова надавати ефективну зброю, то можна майже впевнено говорити про те, що Росія вийде за межі України", – акцентує фахівець.

Сьогодні держава-агерсорка потрапила у ситуацію, з якої немає виходу. Компромісу досягти неможливо.

Росія задекларувала, що факт існування незалежної України є загрозою для її суверенітету. Відповідно Україна чудово розуміє: доки Росія такою зберігається – ми не маємо шансів на майбутнє,

– констатував Олег Рибачук.

У світу, наголошує він, дуже обмежений вибір. Саме тому наростають вимоги. "Рамштайн" має показати, що Захід це почав розуміти, і Україна буде отримувати значно потужнішу наступальну зброю", – підсумував Олег Рибачук.