У диктатора развязаны руки, поэтому его нужно остановить. Об этом 24 Канала сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Почему снова начали раздаваться ядерные угрозы

Россия готовила нас к какой-то необычной речи, которую Путин должен был произнести в Санкт-Петербурге. Однако она оказалась очередным пшиком.

Ядерные угрозы делают политические трупы. К примеру, Кадыров. Все понимают, что в масштабах мировой политики это человек, который, мягко говоря, не тянет на первые роли. О Медведеве я уже молчу,

– замечает Рыбачук.

И США, и Китай, и Индия дали России четкий сигнал по поводу потенциальных последствий попытки использования ядерного оружия. Для нее это будет конец.

Путин понимает, что в случае использования тактического ядерного оружия Россия исчезнет. Поэтому ее судьба в руках руководства,

– отметил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Любая попытка использования оружия массового поражения окончится полным разгромом российских вооруженных сил. Эта операция займет несколько дней. Следует понимать, добавляет Рыбачук, что сегодня Россия воюет с минимальным количеством натовского оружия. Украина не получает даже 1% военного потенциала Североатлантического Альянса.

"Это больше рассчитано на внутренний рынок. Одним словом "харахорятся", подстрекают друг друга", – убежден Рыбачук.

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Остановить Путина может только мир

По словам Рыбачука, российские псевдолибералы пытаются убедить нас, что в России есть немало людей, которые "против войны". Но, очевидно, что уровень поддержки действий Кремля не падает.

"Путин очень боялся мобилизации и всячески ее избегал. Он думал, что в этом случае матери и мужчины восстанут. Ничего подобного не случилось", – сказал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Оказалось, что представители российского общества, словно стадо баранов, говорят примерно одно: "Что ж. Придёт повестка – надо будет идти".

На самом деле это развязало Путину руки. Сейчас он перестал бояться всеобщей мобилизации. Он чувствует, что общество не взрывается, не протестует, хотя и 100 тысяч человек больше не будут топтать эту землю. Сейчас остановить диктатора может только мир,

– уверяет Рыбачук.

Владимир Зеленский и украинские дипломаты постоянно подчеркивают: чем скорее мы остановим это нашествие, тем меньше шансов, что эта война перекинется на Европейский Союз.

"Остановка Украиной россиян сделает невозможной Третью мировую войну. Но, если будут попытки учитывать фобии Путина или россиян об эскалации и отказ предоставлять эффективное оружие, можно почти уверенно говорить о том, что Россия выйдет за пределы Украины", – акцентирует специалист.

Сегодня государство-агерсор попало в ситуацию, из которой нет выхода. Компромисса достичь невозможно.

Россия задекларировала, что факт существования независимой Украины представляет угрозу ее суверенитету. Соответственно Украина прекрасно понимает: пока Россия такова сохраняется – у нас нет шансов на будущее,

– констатировал Олег Рыбачук.

У мира, отмечает он, очень ограниченный выбор. Именно поэтому нарастают требования. "Рамштайн" должен показать, что Запад это начал понимать, и Украина будет получать более мощное наступательное оружие", – подытожил Олег Рыбачук.