Медведев говорит о проигрыше в войне, которой "нет"

Медведев заявил, что-то о том, что "проигрыш в войне" для ядерного государства невозможен, потому что это будет означать ядерную войну.

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Не знаю, это для "внешнего читателя" больше, или для "внутреннего", но я вижу, что это мнение – явный новый "темник" роспропаганды, который они сейчас очень активно продвигают.

Мол, Россия – ядерное государство, а ядерное государство не может проиграть войну. Потому, очевидно, они не проиграют. Но здесь есть сразу три момента, о которых, конечно, роспропагандисты не говорят.

Момент первый. Они ведь не ведут официально войну. У них официально – "спецоперация". Да, "спецоперация" со стотысячными контингентами войск, ракетными ударами, танками и продолжительностью почти в год. Но сомневаться в столь демонстративном идиотизме в России нельзя, потому что можно получить подозрение и приговор в дискредитации росармии.

Задавать вопрос, как само признание факта, что армия воюет, а значит выполняет свои непосредственные функции, может дискредитировать эту армию – это тоже нельзя. Нельзя и все. Так вот, "войны нет", так какую войну собирается проигрывать Медведев? Очевидно, не войну с алкоголизмом, которую он уже проиграл.

Россия уже неоднократно проигрывала войны

Момент второй. Со времени, когда Россия (а тогда еще СССР) стала ядерным государством, она официально войн не вела. Были другие "спецоперации", разные "интернациональные помощи" и т.п.

Соответственно, "не ведя официально войны", СССР и Россия спокойно и без особых проблем их проигрывали. К примеру, войну в Афганистане, или первую войну в Чечне. Проигрывали, молча убирались и никакой ядерной войны во всем мире не устраивали. Кстати, нынешнюю войну они тоже предусмотрительно назвали "спецоперацией", чтобы снова не "проиграть войну".

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В общем, роспропаганда – это хитрый феномен. На Западе любят рассказывать, что она промывает мозги гражданам России, но это не так. Для того чтобы что-то "вымыть" из мозгов, нужно сначала это что-то там найти. Главная функция роспропаганды – это не "промывание мозгов", а создание легких для потребления готовых смыслов об официальной государственной политике.

Предназначены эти смыслы для агрессивных, шовинистических идиотов, которые и составляют активную часть российского общества.

Потребляя эти смыслы, агрессивный шовинистический идиот всегда имеет тему для разговора с другими агрессивными шовинистическими идиотами. Он получает смысл существования и веру в собственное величие. А большего ему и не нужно.

Россиян даже не интересует, что они будут делать во время ядерной войны

И все это прекрасно работает, пока реальность пропаганды и реальность, где есть потребители пропаганды, существуют параллельно. Тогда все нормально. Можно рассказывать о "второй армии", обещать превратить все в "ядерный пепел", показывать по телевизору "армату", обещая, что она "всех порвет". Агрессивных шовинистических идиотов это вполне удовлетворяет.

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А потом внезапно наступает "спецоперация", и все начинают ждать, что колонны "армат" будут всех "рвать", но их почему-то не видно. Агрессивные идиоты начинают проявлять агрессию уже не против комфортных воображаемых врагов, но и против создателей пропаганды. Создатели показывают им какие-то видео, рассказывают, что вот-вот... Но даже агрессивные идиоты что-то уже не очень верят в сотни тысяч уничтоженных HIMARS, миллионы убитых "польских наемников" и ужасно мерзнущую Европу. Они еще готовы потреблять какие-то идиотские фейки о том, как принцы Уильям и Гарри сражались за сосиски, но в самый главный фейк о "второй армии" все меньше верят даже они.

Поэтому выпускают очередных Медведевых и Киселевых, рассказывающих агрессивным идиотам, как будут уничтожать огромные ядерные ракеты человечество. Идиоты пока довольны. Их даже не очень интересует, что в этот момент тотального уничтожения будут делать они. Но долго ли это? Увидим.