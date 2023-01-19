Медведев – российское оружие "судного дня"

Но есть одно секретное страшное оружие, которое у Путина есть. Это – Дмитрий Медведев.

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Да-да, тот самый карликовый алкоголик. Вернее, он является олицетворением российского оружия "судного дня". Безумный российский чиновник, который в пьяном угаре или с бодуна может нажать красную кнопку. Он постоянно всем об этом напоминает: "Смотрите. Я такой сумасшедший, что я смогу".

И всякий раз, когда Запад может увеличить поддержку, но условный Шольц или Макрон шатаются, они выпускают этого "Кракена", который начинает размахивать ядерным оружием. Зная, что если западные лидеры будут видеть хотя бы 1% вероятности ядерной войны, они не будут рисковать.

Вот и сейчас. Накануне Рамштайна, где Украина получит очередную порцию помощи и может получить очень мощное вооружение, решение о котором еще не одобрено, они снова выпустили Медведева. Он вновь подчеркнул, что если Россия будет проигрывать, то "весь мир в трухе".

Сработает ли российский шантаж

Работает ли это? Посмотрим. Страхи на Западе есть. Это точно до этого сдерживало поддержку. И точно Шольц шатается. Сколько бы с презрением не говорили о Давосе кремлевские старцы, они слушают каждое слово. И слышат все. В частности, и отличные шутки Бориса Джонсона, и требования республиканцев, которые отбросив Трампа на обочину, уже давят на Байдена не по поводу "зачем тратить средства на Украину", а как раз "почему так мало помощи Украине".

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Россияне ревнуют, вспоминая другие дни в Давосе, когда они были на ведущих ролях. Но они анализируют. Когда видят риски, то пытаются с ними бороться. Дипломатия уже не работает. О мягкой силе они не слышали. Выпускают "Кракена-Медведева".

А это значит, что они боятся. Рискуя даже разозлить Китай, снова и снова напоминают о ядерном оружии и о невозможности проиграть. Они боятся германских танков в степях Украины, американских ракет.

Сработает ли это? Решит ли Шольц, что надо чуть-чуть прикрутить огонек и варить Россию на более слабом огне? Посмотрим. Скоро увидим.

Кремль использует последнее "вундерваффе"

Хорошая новость, что давление общества все равно работает, и Украина получит эти танки рано или поздно. Но время важно. Поэтому будем надеяться, что Кракен-Медведев каждый раз будет пугать Запад все меньше и меньше.

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Россия уже не может пугать мир газовым оружием. Газ уже упал до 600 долларов, смеявшись над пророчествами о 5000. Россия не может пугать своей армией, над которой публично смеются отставные натовские генералы. Россия продолжает использовать свое последнее "вундерваффе" – Дмитрия Медведева. Рано или поздно он должен перестать пугать.