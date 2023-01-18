Первый пакет санкции уже выгрызает деньги из бюджета России

Но самое приятное дальше. Они считают, что с введением эмбарго и ограничением на нефтепродукты Россия начнет терять 280 миллионов долларов в день.

Читайте также Сочетание системности и хаоса, или Чему каждый может поучиться у благотворительного фонда

Если перечислить это на весь год, то выходит 100 миллиардов долларов.

Конечно, окончательный результат зависит от динамики цен на нефть и многое другое. Реальная сумма российских потерь будет меньше из-за всевозможных схем.

Но это первый пакет западных санкций, который не просто постепенно сжимает Россию, а выгрызает как пираньи куски из российского бюджета. То есть режет по живому, а не на перспективу.

К теме Опущенный "пахан": как мафиозные группы в России унижают Путина

Мы не должны быть наивными: деньги у президента России Владимира Путина пока есть. Однако на все уже не хватит и дальше будет становиться только хуже. Это означает, что время играет против российского режима. В феврале 2023 года эта игра должна ускориться.