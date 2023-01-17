Как Путин выпустил из поводка Пригожина и Кадырова
В четверг я анонсировал тему своего субботнего стрима "Первое аппаратное поражение Путина за 23 года его власти". Но говорить мне пришлось уже о двух поражениях диктатора на фоне триумфального выступления Пригожина в якобы Соледаре.
Читайте также Медведчук внезапно собрался создавать "другую Украину"
Но сначала о природе давно назревавшего конфликта. В любом фашистском государстве, терпящем военное поражение (сталинский СССР 1941 года, гитлеровская Германия 1944-го, путинская "дзюдохерия" 2022-го), неизбежно возникает классический вопрос: кто виноват в катастрофе – фюрер или неспособны выполнить его гениальный замысел никчемные генералы?
Наш недофюрер прекрасно понимал грозящую ему лично опасность и сразу же после "жеста доброй воли" спустил с поводка преданных ему лично (как он полагал) псов – хозяев частных армий Пригожина и Кадырова. Оба с подачи верховного главнокомандующего бросились с беспрецедентным лаем на министра обороны Шойгу и начальника генштаба Герасимова.
Разборки между российскими группами
Пригожин публично нанес начальнику генштаба России несмываемое в гомофобно-уголовной среде оскорбление. На следующий день верховный главнокомандующий лично и на камеру вручил пригожинскому назначенцу Суровикину орден святого Георгия, наглядно продемонстрировав, кто именно для него "Пи*ор", а кто – святой Георгий.
Сплоченная корпорация шойго-герасимовских назначенцев не стала покорно дожидаться своей участи, а нанесла ответный удар.
Неожиданно утром 11 января было объявлено, что масштаб задач "спецоперации" увеличился, поэтому требует укрепления ее руководства. Так что так называемую "спецоперацию" снова возглавит "Пи*ор". А святой Георгий, он же Армагеддон и "Палач Алеппо", ссылается заместителем к Герасимову, то есть становится будто "пид*ренком". Вот такие высокие отношения в высшем российском военно-политическом руководстве.
Важно Возмездие близко: тем, кто стрелял по Днепру, лучше упорядочивать дела
Примерно представляю себе, какие аргументы нашли Шойгу – Герасимов, чтобы убедить фюрера отказаться от ставки на главаря боевиков-уголовников. Думаю, они ознакомили Путина с подборкой неосторожных высказываний и пиар-акций честолюбивого Пригожина, выдававших его амбиции, которые явно тянутся за пределы сугубо военной сферы.
Как Пригожин влияет на Путина
Показательно, что судьбоносное решение о перестановках в военной верхушке достаточно кисло восприняли пропагандисты, не получившие директивных темников.
МО РФ два дня опровергало пригожинские победные рапорты о взятии Соледара. Но на третий день легендарный дегенерат Коношенков зачитал свое огромное заявление о взятии Соледара, весь пафос которого заключался в том, что Пригожин там и рядом не стоял. Оскорбленный Пригожин требовал личной встречи с фюрером и получил ее. Вот подобострастный репортаж его поклонников:
"Евгений Пригожин летит транспортным самолетом в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. На борту еще несколько бойцов ЧВК "Вагнера", 6 раненых парней летят на протезирование. Вся группа, в том числе и Пригожин, ест холодную курицу и бургеры из фастфуда. Все спят на матрасах по лавкам грузового самолета. Маски сброшены: кто-то в частном джете на Мальдивах, а кто-то в грузовом – между Санкт-Петербургом и передовой. Кто с нами, а кто против нас".
На этой встрече Пригожин взял частичный реванш. Он заставил Путина заставить генералов выдавить из себя унизительное после всего сказанного ими ранее заявление о "героических воинах-добровольцах ЧВК "Вагнера", сыгравших огромную роль в ходе уличных боев в Соледаре".
Вернувшийся в "Соледар" Пригожин произнес в субботу, стоя на фоне каких-то развалин, вдохновенный спич о "самой сильной армии в мире – ЧВК "Вагнера".
Война перерастает в мафиозную
Основные итоги прошлой недели. Две конфликтующие группы российских военных преступников – генеральская и уголовная корпорации – не смогли разрешить свой спор в ту или иную сторону и теперь ненавидят друг друга еще с большей силой. Война с*к и воров будет продолжена.
По завету Ленина, империалистическая война перерастает не в гражданскую войну, а в мафиозную. Количество мафиозных группировок постоянно растет. Как грибы после дождя появляются новые ЧВК. Их уже более десятка (в том числе и ЧВК министра обороны Шойгу). Они не нужны для войны с Украиной. Актеры, которые их создают, владеют собственными силовыми ресурсами и не собираются вечно воевать с Украиной. Они, как и Пригожин, и Герасимов, понимают, что война с Украиной проиграна. Они разминают свои мускулы и меряются своими чле*ами в предвкушении мафиозной войны за власть и громадную собственность, которая останется бесхозной на руинах путинской клептократии.
Интересно Сочетание системности и хаоса, или Чему каждый может поучиться у благотворительного фонда
С Украиной воюет сейчас, по большому счету, только один недочеловек. Кстати, самый богатый в мире. Тот самый, о котором я 23 года назад сказал: путинизм – это контрольный выстрел в голову России.
В последние дни был причинен серьезный ущерб сакральности власти этого субъекта. Дважды он вынужден был прогнуться под давлением противоборствующих мафиозных групп. Дважды опущенный "пахан" – это уже не совсем "пахан" для всех ключевых игроков. В новой перспективной для них повестке он неизбежно становится все менее актуальным.