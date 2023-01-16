Медведчук хочет путинских денег

Статья пустая, долгая и мрачная. Не тратьте время.

Читайте также Сочетание системности и хаоса, или Чему каждый может поучиться у благотворительного фонда

Главная мысль, ради которой она писалась, дальше.

Медведчук уже пытается разводить свое начальство на новую пророссийскую партию в Украине. Да, это не шутка. Человек вполне серьезно через год войны пишет про какую-то "партию мира", пророссийскую "другую Украину", которую никто не слышит, о "политическом движении из тех, кто не сдался" и подобную дичь.

Послушай, Иуда, ту "другую Украину", если она когда-то и существовала, твой кум сравнял с землей вместе с жителями. Она похоронена под руинами Бахмута, Мариуполя и Северодонецка. Как и твои избиратели, голосовавшие за ОПЗЖ, и получившие от тебя такую благодарность за эту поддержку.

За весь 2022 год Медведчук не выдавил из себя ни слова осуждения массового уничтожения своего же бывшего электората. Ни одного слова критики российской армии из-за авиаударов по жилым кварталам Мариуполя и ракетных ударов по супермаркетам и многоэтажкам.

Важно "Перевоспитание бандеровцев": как россияне издеваются над украинскими детьми

Единственная статья, написанная Медведчуком за всю войну – о власти и деньгах. О том, как ему опять снова отсыпать денег на новую "партию мира".

Все путинское кодло – это какая-то поразительная, уникальная порода нелюдей. Тупых, злобных, жадных и абсолютно ненасытных. Просто не перестаю удивляться, каким образом они такие вывелись? Какие мутации произошли в их генах?



Отрывок из статьи Медведчука / Скриншот