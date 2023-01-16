Медведчук хоче путінських грошей

Стаття пуста, довга і похмура. Не витрачайте час.

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Головна думка, заради якої вона писалася, далі.

Медведчук уже намагається розводити своє начальство на нову проросійську партію в Україні. Так, це не жарт. Людина цілком серйозно через рік війни пише про якусь "партію миру", проросійську "іншу Україну", яку ніхто не чує, "політичний рух із тих, хто не здався" тощо.

Послухай, Юдо, ту "іншу Україну", якщо вона колись й існувала, твій кум зрівняв із землею разом із жителями. Вона похована під руїнами Бахмута, Маріуполя та Сєвєродонецька. Як і твої виборці, котрі голосували за ОПЗЖ, і отримали від тебе таку подяку за цю підтримку.

За весь 2022 рік Медведчук не видавив із себе жодного слова засудження масового знищення свого колишнього електорату. Жодного слова критики російської армії через авіаудари по житлових кварталах Маріуполя та ракетні удари по супермаркетах та багатоповерхівках.

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Єдина стаття, написана Медведчуком за всю війну, – про владу та гроші. Про те, як йому треба знову відсипати грошей на нову "партію миру".

Все путінське кодло – це якась приголомшлива, унікальна порода нелюдів. Тупих, злісних, жадібних та абсолютно ненаситних. Просто не перестаю дивуватися, як вони такі вивелися? Які мутації відбулися у їхніх генах?



Уривок зі статті Медведчука / Скриншот