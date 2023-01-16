Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что Россия представляет угрозу всем странам, которые ранее находились в составе Советского Союза.

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Конечной точкой ослабления России политтехнолог считает выход украинской армии на границы 1991 года и отстранение Владимира Путина от власти с максимально обескровленной армией. Однако он будет пытаться объяснить своему электорату, что Россия победила, даже если сбежала со всей территории Украины.

На ком может отыграться Россия

По словам Тизенгаузена, пока Россия обладает ядерным потенциалом, она остается угрозой не только для Украины, но и для всех ее соседей – Армении, Грузии и тому подобное.

Россия, обломав зубы об Украину, вернется к более простой цели, которую она сможет завоевать, которую Путин сможет в своем клюве принести россиянам как победу.

– добавил эксперт.

В таком случае Путин может заявить, мол, мы там НАТО победили и вернулись, чтобы наших "ребят" не убивали, предполагает говорящий. Завоевав другую страну с меньшей территорией, населением и армией они могут показать свою "мощь".

На ком Путин захочет отыграться – это просто рулетка. Поэтому я считаю, что все страны должны определиться, в том числе партнеры России по Организации договора о коллективной безопасности. Это решение может быть экономически болезненным, но нельзя сидеть за столом с убийцей,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Тизенгаузен о российской угрозе: смотреть видео