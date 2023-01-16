Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що Росія становить загрозу для всіх країн, які раніше перебували у складі Радянського Союзу.

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Кінцевою точкою ослаблення Росії політтехнолог вважає вихід української армії на кордони 1991 року та усунення Владіміра Путіна від влади з максимально знекровленою армією. Однак він буде намагатися пояснити своєму електорату, що Росія перемогла, навіть якщо втекла з усієї території України.

На кому може відігратися Росія

За словами Тизенгаузена, доки Росія володіє ядерним потенціалом, вона залишається загрозою не лише для України, а й для усіх її сусідів – Вірменії, Грузії тощо.

Росія, обламавши зуби об Україну, повернеться до простішої мети, яку вона зможе завоювати, яку Путін зможе у своєму дзьобі принести росіянам як перемогу,

– додав експерт.

В такому випадку Путін може заявити, мовляв, ми там НАТО перемогли і повернулися, аби наших "рєбят" не вбивали, припускає мовець. Завоювавши іншу країну з меншою територію, населенням та армією вони можуть показати свою "міць".

На кому Путін захоче відігратися — це просто рулетка. Тому я вважаю, що всі країни повинні визначитися, зокрема і партнери Росії по Організації договору про колективну безпеку. Це рішення може бути економічно болючим, але не можна сидіти за одним столом із вбивцею,

– наголосив Тизенгаузен.

Тизенгаузен про російську загрозу: дивитися відео