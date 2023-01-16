Розмову Ердогана та Путіна підтвердили в Кремлі, пише 24 Канал. Лідери торкнулися питання обміну полоненими між Росією та Україною, насамперед пораненими.

Зверніть увагу Путін заявив Ердогану, що Україна має змиритися з втратою територій для переговорів

Путін плачеться, що Захід підтримує Україну

Також президенти Росії та Туреччини обговорили зернову угоду та ситуацію в Сирії.

Путін вкотре цинічно пожалівся Ердогану на нібито "деструктивну лінію Києва". У Росії звинувачують Україну, що та буцімто зробила ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу.

Крім того, Путін та Ердоган підтвердили налаштованість на розвиток співпраці двох країн, у тому числі за проєктом газового хаба.

Ердоган та Путін вдруге поговорили в січні

Ердоган та Путін також провели телефонну розмову 5 січня. Президент Туреччини закликав Путіна до одностороннього припинення вогню.

Президент Туреччини зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Зокрема, він згадав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Кремлівський диктатор підтвердив лідеру Туреччини "відкритість до діалогу" щодо України. Водночас Путін відверто заявив Ердогану, що Україна повинна змиритися з втратою територій.

Ердоган після розмови з Путіним говорив із Зеленським

Ердоган 5 січня провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленський.

В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що під час розмови обговорили тему турецької підтримки в гуманітарній та енергетичній сферах і питання "зернового коридору".

Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посередницьких зусиль щодо досягнення довгострокового миру між Росією та Україною.

В Офісі Президента зазначили, що глава держави поінформував Ердогана про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Також лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.