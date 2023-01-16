У списку поранених українських воїнів, переданого Росії для репарації, налічується 800 імен. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише 24 Канал.
До теми Тисячі людей зможуть повернутися додому: Лубінець про ідею проведення гуманітарного коридору
У списку на репатріацію 800 українських воїнів
Як зазначив Лубінець, відповідно до 110 статті Женевської конвенції, важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов і проводиться не обмін пораненими, а репатріація.
У списку поранених українських військових, переданому Росії для цієї репатріації, налічується 800 імен. Також там вказано, що госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодили країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військовослужбовці належать. Ми пояснили це російській стороні,
– підкреслив Уповноважений ВРУ з прав людини.
Водночас Лубінець зазначив, наразі не може сказати, що у Росії погодилися і починають виконувати вимоги. Втім, у державі-агресорці визнали, що це дійсно є у Женевській конвенції.
За слова омбудсмена, Туреччина вже підтвердила, що готова забирати українських поранених воїнів, лікувати та повертати їх додому. Мають відбутися телефонні розмови Ердогана з Володимиром Зеленським та Путіним.
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Коротко, що треба знати про гуманітарний коридор
- 11 січня Дмитро Лубінець в Анкарі провів переговори з російською омбудсменкою Москальковою.
- На зустрічі вдалося обговорити широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам обох країн. У тому числі порушили питання повернення українських захисників та захисниць.
- До переговорів також долучився омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.
- Лубінець констатував, що гуманітарний коридор має стосуватися усіх громадян, а не виключно військових. Йдеться про повернення дітей, дорослих, військовополонених, а також відновлення їхніх документів та інше.
- Зауважимо, що ідею створення коридору омбудсмени задекларували публічно. Якщо це вдасться влаштувати, додому зможуть повернутися тисячі цивільних та військових.