У списку поранених українських воїнів, переданого Росії для репарації, налічується 800 імен. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, пише 24 Канал.

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У списку на репатріацію 800 українських воїнів

Як зазначив Лубінець, відповідно до 110 статті Женевської конвенції, важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов і проводиться не обмін пораненими, а репатріація.

У списку поранених українських військових, переданому Росії для цієї репатріації, налічується 800 імен. Також там вказано, що госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодили країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військовослужбовці належать. Ми пояснили це російській стороні,

– підкреслив Уповноважений ВРУ з прав людини.

Водночас Лубінець зазначив, наразі не може сказати, що у Росії погодилися і починають виконувати вимоги. Втім, у державі-агресорці визнали, що це дійсно є у Женевській конвенції.

За слова омбудсмена, Туреччина вже підтвердила, що готова забирати українських поранених воїнів, лікувати та повертати їх додому. Мають відбутися телефонні розмови Ердогана з Володимиром Зеленським та Путіним.

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