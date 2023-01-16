В списке раненых украинских воинов, переданном России для репарации, насчитывается 800 имен. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет 24 Канал.

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В списке на репатриацию 800 украинских воинов

Как отметил Лубинец, согласно статье 110 Женевской конвенции, тяжелораненые отдаются другой стороне без всяких условий и проводится не обмен ранеными, а репатриация.

В списке раненых украинских военных, переданном России для этой репатриации, насчитывается 800 имен. Также там указано, что госпитализация может происходить в нейтральную страну, согласованную держащей в плену страну, и государство, к которому военнослужащие принадлежат. Мы объяснили это российской стороне,

– подчеркнул Уполномоченный ВРУ по правам человека.

В то же время Лубинец отметил, что пока не может сказать, что в России согласились и начинают выполнять требования. Впрочем, в государстве-агрессоре признали, что это действительно есть в Женевской конвенции.

По словам омбудсмена, Турция уже подтвердила, что готова забирать украинских раненых воинов, лечить и возвращать их домой. Предстоят телефонные разговоры Эрдогана с Владимиром Зеленским и Путиным.

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