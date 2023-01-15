Об этом в интервью "Укринформу" рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, идея создания возникла во время консультаций с российским омбудсменом Москальковой.

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Инициатива гуманитарного коридора: что рассказал Лубинец

Дмитрий Лубинец и российский омбудсмен Татьяна Москалькова провели консультации в Анкаре. К их переговорам присоединился уполномоченный по правам человека от Турции Шереф Малкоч.

В ходе дискуссии омбудсменам удалось пообщаться о ряде важных вопросов. В частности, обсудили возможность создания гуманитарного коридора, который позволит вернуть домой тысячи гражданских и военных.

У турецкой стороны есть определенные возможности влиять на позицию России по отдельным вопросам, чтобы она выполняла договоренности, активизировала процессы. Когда возникла идея по коридору, конечно, мы на нее согласились,

– сообщил Дмитрий Лубинец.

Лубинец констатировал, что гуманитарный коридор должен касаться всех граждан, а не только военных. Речь идет о возвращении детей, взрослых, военнопленных, а также о восстановлении их документов и прочем.

Следует отметить, что идею создания коридора омбудсмены задекларировали публично. В то же время, Турция заверила, что готова забирать украинских раненых, лечить их и возвращать на родную землю.

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Результаты переговоров с российским омбудсменом Москальковой

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции. Он отметил, что на встрече удалось обсудить широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам обеих стран.

В том числе подняли вопрос возвращения украинских защитников и защитниц. Также Лубинец подчеркнул, что Россия должна отпустить гражданских, которых незаконно удерживает в заложниках.