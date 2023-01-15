Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ідея створення виникла під час консультацій з російською омбудсменкою Москальковою.

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Ініціатива гуманітарного коридору: що розповів Лубінець

Дмитро Лубінець та російська омбудсменка Тетяна Москалькова провели консультації в Анкарі. До їхніх переговорів доєднався уповноважений з прав людини від Туреччини Шереф Малкоч.

В ході дискусії омбудсменам вдалося поспілкуватися про низку важливих питань. Зокрема обговорили можливість створення гуманітарного коридору, який дозволить повернути додому тисячі цивільних та військових.

У турецької сторони є певні можливості впливати на позицію Росії в окремих питаннях, аби вона виконувала домовленості, активізувала процеси. Коли виникла ідея по коридору, звичайно, ми на неї погодилися,

– повідомив Дмитро Лубінець.

Лубінець констатував, що гуманітарний коридор має стосуватися усіх громадян, а не виключно військових. Мовиться про повернення дітей, дорослих, військовополонених, а також відновлення їхніх документів та інше.

Варто зауважити, що ідею створення коридору омбудсмени задекларували публічно. Водночас Туреччина запевнила, що готова забирати українських поранених, лікувати їх та повертати на рідну землю.

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Результати переговорів з російською омбудсменкою Москальковою

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою у Туреччині. Він зазначив, що на зустрічі вдалося обговорити широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам обох країн.

У тому числі порушили питання повернення українських захисників та захисниць. Також Лубінець наголосив, що Росія повинна відпустити цивільних, яких незаконно тримає у заручниках.