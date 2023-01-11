Фінальне рішення в обмінах не ухвалюють омбудсмани. Про це для 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

До теми Лубінець вдруге за день поговорив з омбудсменкою Росії: до них долучився представник Туреччини

"Зазвичай, коли говорили в питаннях обміну та правового й інших видів забезпечення осіб, які перебувають у Росії чи на території України під слідством, чи в полоні, то говорили про трек, який забезпечує своєю діяльністю Головне управління розвідки", – зазначив Вігірінський.

Він додав, що очільник ГУР Кирило Буданов має окремі повноваження, пов'язані з перемовинами з Росією щодо організації обміну та юридичного очищення. Тобто створена окрема комісія, яка готувала з кожного окремого випадку листи, щоб юридично очистити й провести обмін.

За що можуть відповідати омбудсмани

Політолог зазначив, що станом на сьогодні бачимо – відбувається безпосередня очна комунікація на рівні омбудсманів, які повинні забезпечувати дотримання прав людини. За словами Вігірінського, у них має бути високий рівень відповідальності.

У межах цього треку, скоріше за все, обговорюють питання не лише обміну, а й умов, в яких перебувають люди. Можемо згадати декілька випадків, коли український омбудсман ініціював чи хотів можливість проведення перевірки місць, де утримують українських військовополонених. Те ж саме озвучувала й Москалькова, – розповів політолог.

Експерт сказав, що належне утримання, юридична та медична допомога – це сукупність прав, які повинна мати навіть людина з обмеженою волею. Це гуманітарний блок, що є в площині ООН.

"Проте ніхто не скасовує участь ГУР МО, затверджений на рівні Кабміну, у процедурі обміну осіб, тому двоє омбудсманів забезпечуватимуть виконання обов'язків з правами на захист, медичним забезпеченням. Фінальне слово буде за іншими службами", – зазначив Вігірінський.

До теми Ніч переговорів: Лубінець розповів про результати зустрічі з російською омбудсменкою

Політичні рішення

Експерт розповів, що є й інша ситуація, пов'язана з політикою щодо окремих військовополонених. Тобто щодо окремих осіб рішення можуть не ухвалювати через належність до різних військових формувань.

"Росіяни вважають, що хтось коштує "дорожче" і їх можна обміняти на когось іншого. Так само українська сторона розуміє важливість і значення вагнерівців, яких любить російське військове та політичне командування", – додав політолог.