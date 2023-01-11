До розмови омбудсменів приєднався голова Великих національних зборів Туреччини Мустафа Шентоп. Також на зустрічі був присутній головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

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Про що говорили омбудсмени

Як розповів Дмитро Лубінець, під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань.

За словами Лубінця, Туреччина як партнер України неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних з агресією Росії. Зокрема, мовиться про "зернову угоду" щодо розблокування експорту українського зерна.

Тому ми цінуємо допомогу Турецької Республіки та позитивно сприймаємо ініціативи будь-яких інших країн, які хочуть допомогти українському народу!

– зазначив він.

Результати зустрічі з російською омбудсменкою

До цього Лубінець розповів, що під час зустрічі омбудсмени обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями.

Зверніть увагу! Омбудсмени України та Росії зустрілися в Туреччині. Головним питанням мало було бути повернення додому українських захисників та захисниць.