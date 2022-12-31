Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що у Новий рік Україна не лише відбиває ракетні атаки ворога, але й також повертає своїх людей. Відтак, з полону звільнили 22 українських офіцерів, 118 сержантів та солдата.

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Серед звільнених є захисники Маріуполя, острова Зміїний та Бахмутського напрямку. Варто додати, що Україна повернула також добровольців ТрО зі Славутича, де батьки й сини разом служили та перебували в полоні.

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Загалом з російського полону звільнено:

82 бійці ЗСУ,

15 з ТрО,

22 із НГУ,

11 з ВМС,

10 з ДПСУ.

Поки вони стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше – не буде. Ласкаво просимо додому, любі,

– написав Єрмак.

Українські воїни нарешті вдома / Фото Андрій Єрмак

Крім того, керівник ОП подякував за роботу Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

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