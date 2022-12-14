Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, священник УПЦ МП був засуджений за державну зраду.

Зверніть увагу З російського полону повернули американця, якого затримали ще у червні на Херсонщині

Священник УПЦ МП допоміг у визволенні американця

Андрій Юсов зазначив, що священник Української православної церкви Московського патріархату, якого сьогодні передали Росії, посприяв визволенню з полону американця Суеді Мукерезі, якого ще в червні росіяни викрали на Херсонщині.

Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому,

– заявив Юсов.

Нагадаємо, що Суеді Мукерезі – уродженець Руанди, який через геноцид 1994 року був змушений покинути свою країну та разом з батьками переїхав до США. Мав чимало робочих поїздок до України, після яких вирішив залишитися тут жити – 3 роки тому оселився у Херсоні. Під час окупації він разом з іншими мешканцями міста мітингував проти загарбників.

Саме через це окупанти викрали його та ув'язнили на 10 років. За інформацією Міноборони, Суеді провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, що воювали на боці України. Сам Суеді розповів, що його ще наприкінці жовтня випустили з в'язниці Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.