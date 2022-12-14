Чоловік – уродженець Руанди, але був змушений покинути рідну країну разом з сім'єю після геноциду 1994 року. В останні роки американець з робочими поїздками відвідував Україну і зрештою вирішив лишитися тут жити.

Важливо Ще 64 захисників України вдалося повернути: серед них – оборонці Бахмута

Як Мурекезі потрапив у полон

Суеді оселився в Херсоні ще три роки тому, а коли прийшли загарбники – відмовився покидати українське місто. Разом з патріотичними містянами Суеді брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому Херсоні.

Саме за проукраїнську позицію росіяни 10 червня ув'язнили чоловіка. А вже сьогодні американський громадянин і український патріот зміг нарешті повернути собі свободу і знову має можливість тримати в руках синьо-жовтий прапор.

Перебував у в'язницях з іншими іноземцями

За інформацією Міноборони, Суеді провів більшу частину полону у двох різних в'язницях разом із групою іноземців, що воювали на боці України.

Російській владі стало зрозуміло, що я не маю жодного стосунку до бойових дій, але вони все одно тримали мене у в'язниці,

– сказав американець.

Чоловік зазначив, що наприкінці жовтня його звільнили з в'язниці в Донецьку, але він не зміг покинути місто, оскільки документів, що посвідчують особу, бойовики йому не віддали.

Україна продовжує повертати своїх громадян: основне