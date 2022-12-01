У Міноборони України розповіли перші деталі про звільнення наших героїв.

Важливо Захисник з "Азовсталі" пригадав, що відбувалося перед терактом в Оленівці

Цього разу додому повернулися захисники зі:

Збройних Сил України,

Територіальної оборони,

Військово-морських Сил,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби.

З них – 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Серед звільнених полонених – захисники з "Азовсталі"

Зокрема, з полону вдалося звільнити 14 оборонців Маріуполя, зокрема 8 захисників "Азовсталі".

Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих захисників – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися,

– повідомили у Міноборони.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що це велика робота, яка продовжується щодня.

"Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", – наголосив очільник Офісу Президента.

Звільнення українців з полону Росії / Фото СБУ

Україна повертає своїх людей

В Україні, на відміну від Росії, головна цінність – це люди. Тож, влада не припиняє повертати наших військових та цивільних з російського полону. Так, 26 листопада додому повернулися ще 12 українців – 3 цивільних та 9 захисників. Серед них – воїни, які захищали Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

Лише за листопад Україні вдалося повернути додому понад 150 українців. Так, на початку місяця звільнили з полону 107 воїнів, з яких були 6 офіцерів та 101 рядовий та сержант, а також 19 прикордонників. В ISW припустили, що однією з причин, чому почастішали обміни, можуть бути намагання Росії заспокоїти невдоволення серед росіян щодо мобілізації та повільних темпів звільнення їх військових.

Що було раніше – Україна провела обмін полоненими: дивіться відео