Про це 24 каналу розповів український військовослужбовець, сержант полку "Азов" Владислав Дутчак із позивним "Доцент". Він також перебував у полоні в Оленівській виправній колонії на Донеччині.

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Версії теракту в Оленівці

За його словами, підрив бараку в Оленівці – цілком і повністю справа рук російських окупантів. Дутчак припустив, що теракт був наслідком "розбірок" між російськими силовими структурами.

"Навіть у тому, як велися допити, відчувалося, що одна силова структура росіян була за те, щоб нас обміняти. Це стосувалося більш професійних людей. А інші силові структури були налаштовані на пропагандистський лад і нас обмінювати не хотіли", – розповів військовослужбовець.

Як зазначив український захисник, після повернення з полону він ознайомився з ще однією ймовірною версією злочину.

Цей теракт могли вчинити вагнерівці, які зацікавлені в ескалації конфлікту і посиленні своїх позицій. Це дуже схоже на правду,

– сказав "Доцент".

За день до теракту азовців відселили в окремий барак

Азовець пригадав, що одного дня до них зайшли охоронці зі списками, зачитали прізвища і сказали, що цих людей будуть етапувати. Куди саме, військовополонені не знали. Як виявилося, їх перевели в один із бараків, який був розташований окремо.

"Доцент" зазначив, що це була так звана "промка" – барак, який не був придатний для проживання. Там не було камер, лише одне велике приміщення. Саме туди помістили близько 200 азовців.

Після цього минуло півтори доби – і стався цей теракт. Це не може бути збігом. Адже за весь час, поки ми перебували в Оленівці, не було жодного прильоту,

– наголосив Дутчак.

Росіяни обстрілювали з Оленівки українські позиції

За словами сержанта полку "Азов", росіяни щодня гатили по українських позиціях буквально з-під паркана колонії. Можна було вийти на другий поверх барака, у якому утримували українських захисників, й спостерігати, як під'їжджає "Град" або САУ і починає стріляти у бік українських позицій.

Наші не відповідали, адже знали, що тут – ми, військовополонені. Але одного дня завезли якісь засоби контрбатарейної боротьби. Наші дуже гарно відповіли, дуже влучно. Росіяни були дуже незадоволені,

– розповів "Доцент".

Військовополонених змусили записати звернення до ЗСУ

Після цього інциденту росіяни примчали до колонії і вимагали, аби військовополонені записали відеозвернення до ЗСУ, щоб ті нібито не обстрілювали територію колонії.

Владислав Дутчак ("Доцент") Український військовослужбовець, сержант полку "Азов" Це була фальшиве піклування про нас. Було очевидно, що вони нами прикриваються і просто отримали по зубах від наших воїнів. Однак вибору у нас особливо не було. Ми записали таке відеозвернення, і я у ньому сказав: "Хлопці, стріляйте точніше, будь ласка". Це був натяк, у якому варто читати між рядками.

Військовий додав, що ті, хто потрібно, зрозуміли секретне послання про те, що варто цілитися ще точніше саме у росіян.

Росіяни намагалися повісити свій злочин на ЗСУ

За словами "Доцента", після цього відеозвернення адміністрація колонії раптом захотіла, аби військовополонені записали ще одне відео – цього разу до Червоного Хреста.

"Для нас це було дивно. Ми були переконані, що саме росіяни не допускають до нас Червоний Хрест. Адміністрація колонії навпаки переконувала у тому, що представники організації самі до нас не їдуть", – зазначив Дудчак.

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Військовий написав текст звернення, яке повинні були озвучити українські медики.

Я не знаю, чи було це відеозвернення записане. Але минає буквально день, відселяють азовців – і стається цей теракт. Тобто росіяни привернули увагу до того, що нібито українські війська обстрілюють колонію, потім було звернення до Червоного Хреста – і одразу вибух,

– розповів сержант полку "Азов".

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