Про це 24 каналу розповів український військовослужбовець, сержант полку "Азов" Владислав Дутчак із позивним "Доцент". Він також перебував у полоні в Оленівській виправній колонії на Донеччині.
Читайте також Воду нам давали з озера, траплялись мальки, – медикиня Обідіна про жахи Оленівки
Версії теракту в Оленівці
За його словами, підрив бараку в Оленівці – цілком і повністю справа рук російських окупантів. Дутчак припустив, що теракт був наслідком "розбірок" між російськими силовими структурами.
"Навіть у тому, як велися допити, відчувалося, що одна силова структура росіян була за те, щоб нас обміняти. Це стосувалося більш професійних людей. А інші силові структури були налаштовані на пропагандистський лад і нас обмінювати не хотіли", – розповів військовослужбовець.
Як зазначив український захисник, після повернення з полону він ознайомився з ще однією ймовірною версією злочину.
Цей теракт могли вчинити вагнерівці, які зацікавлені в ескалації конфлікту і посиленні своїх позицій. Це дуже схоже на правду,
– сказав "Доцент".
За день до теракту азовців відселили в окремий барак
Азовець пригадав, що одного дня до них зайшли охоронці зі списками, зачитали прізвища і сказали, що цих людей будуть етапувати. Куди саме, військовополонені не знали. Як виявилося, їх перевели в один із бараків, який був розташований окремо.
"Доцент" зазначив, що це була так звана "промка" – барак, який не був придатний для проживання. Там не було камер, лише одне велике приміщення. Саме туди помістили близько 200 азовців.
Після цього минуло півтори доби – і стався цей теракт. Це не може бути збігом. Адже за весь час, поки ми перебували в Оленівці, не було жодного прильоту,
– наголосив Дутчак.
Росіяни обстрілювали з Оленівки українські позиції
За словами сержанта полку "Азов", росіяни щодня гатили по українських позиціях буквально з-під паркана колонії. Можна було вийти на другий поверх барака, у якому утримували українських захисників, й спостерігати, як під'їжджає "Град" або САУ і починає стріляти у бік українських позицій.
Наші не відповідали, адже знали, що тут – ми, військовополонені. Але одного дня завезли якісь засоби контрбатарейної боротьби. Наші дуже гарно відповіли, дуже влучно. Росіяни були дуже незадоволені,
– розповів "Доцент".
Військовополонених змусили записати звернення до ЗСУ
Після цього інциденту росіяни примчали до колонії і вимагали, аби військовополонені записали відеозвернення до ЗСУ, щоб ті нібито не обстрілювали територію колонії.
Це була фальшиве піклування про нас. Було очевидно, що вони нами прикриваються і просто отримали по зубах від наших воїнів. Однак вибору у нас особливо не було. Ми записали таке відеозвернення, і я у ньому сказав: "Хлопці, стріляйте точніше, будь ласка". Це був натяк, у якому варто читати між рядками.
Військовий додав, що ті, хто потрібно, зрозуміли секретне послання про те, що варто цілитися ще точніше саме у росіян.
Росіяни намагалися повісити свій злочин на ЗСУ
За словами "Доцента", після цього відеозвернення адміністрація колонії раптом захотіла, аби військовополонені записали ще одне відео – цього разу до Червоного Хреста.
"Для нас це було дивно. Ми були переконані, що саме росіяни не допускають до нас Червоний Хрест. Адміністрація колонії навпаки переконувала у тому, що представники організації самі до нас не їдуть", – зазначив Дудчак.
Зверніть увагу Він не знає, який вигляд має наш син, – Ольга розповіла про чоловіка-хірурга, який у полоні
Військовий написав текст звернення, яке повинні були озвучити українські медики.
Я не знаю, чи було це відеозвернення записане. Але минає буквально день, відселяють азовців – і стається цей теракт. Тобто росіяни привернули увагу до того, що нібито українські війська обстрілюють колонію, потім було звернення до Червоного Хреста – і одразу вибух,
– розповів сержант полку "Азов".
Стрім Катерини Соляр та Владислава Дутчака: дивіться повне відео
Вбивство українських військовополонених в Оленівці: головне
- У ніч проти 29 липня окупанти вчинили ганебний теракт – підірвали барак із військовополоненими захисниками в Оленівці на Донеччині. У будівлі були українські захисники Маріуполя, яких Росія "евакуювала" туди незадовго до вибуху.
- У міноборони Росії заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень.
- Президент Володимир Зеленський назвав вбивство військовополонених в Оленівці черговим воєнним злочином Росії. Окупанти ж почали переконувати, що вони не причетні до теракту, і намагалися звинуватити у всьому ЗСУ.
- СБУ перехопила розмову загарбників, де ті говорять про теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, адже злочин вчинили самі росіяни.
- Наприкінці жовтня виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк розповів, що Україна отримала серйозні докази причетності Росії до теракту в Оленівці. Низка полонених, які повернулися в Україну, дали важливі покази.