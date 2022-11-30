Об этом 24 каналу рассказал украинский военнослужащий, сержант полка "Азов" Владислав Дутчак с позывным "Доцент". Он также находился в плену в Еленовской исправительной колонии в Донецкой области.

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Версии теракта в Еленовке

Дутчак предположил, что теракт являлся следствием "разборок" между российскими силовыми структурами.

"Даже в том, как велись допросы, чувствовалось, что одна силовая структура россиян была за то, чтобы нас обменять. Это касалось более профессиональных людей. А другие силовые структуры были настроены на пропагандистский лад и нас не хотели обменивать", – рассказал военнослужащий.

Как отметил украинский защитник, по возвращении из плена он ознакомился с еще одной вероятной версией преступления.

Этот теракт могли совершить вагнеровцы, заинтересованные в эскалации конфликта и усилении своих позиций. Это очень похоже на правду,

– сказал "Доцент".

За день до теракта азовцев отселили в отдельный барак

Азовец вспомнил, что однажды к ним зашли охранники со списками, зачитали фамилии и сказали, что этих людей будут этапировать. Куда именно, военнопленные не знали. Как оказалось, их перевели в один из бараков, расположенный отдельно.

"Доцент" отметил, что это была так называемая "промка" – барак, не пригодный для проживания. Там не было камер, только одно большое помещение. Именно туда поместили около 200 азовцев.

После этого прошли полтора дня – и произошел этот теракт. Это не может быть совпадением. Ведь за все время, пока мы находились в Еленовке, не было ни одного прилета,

– подчеркнул Дутчак.

Россияне обстреливали с Еленовки украинские позиции

По словам сержанта полка "Азов", россияне ежедневно били по украинским позициям буквально из-под забора колонии. Можно было выйти на второй этаж барака, в котором содержались украинские защитники, и наблюдать, как подъезжает "Град" или САУ и начинает стрелять в сторону украинских позиций.

Наши не отвечали, ведь знали, что здесь – мы, военнопленные. Но однажды завезли какие-то средства контрбатарейной борьбы. Наши очень хорошо ответили, очень метко. Россияне были очень недовольны,

– рассказал "Доцент".

Военнопленных заставили записать обращение к ВСУ

После этого инцидента россияне примчались в колонию и потребовали, чтобы военнопленные записали видеообращение в ВСУ, чтобы те якобы не обстреливали территорию колонии.

Владислав Дутчак ("Доцент") Украинский военнослужащий, сержант полка "Азов" Это была фальшивая забота о нас. Было очевидно, что они прикрываются нами и просто получили по зубам от наших воинов. Однако выбора у нас особо не было. Мы записали такое видеообращение, и я в нем сказал: "Ребята, стреляйте точнее, пожалуйста". Это был намек, в котором следует читать между строк.

Военный добавил, что те, кому нужно, поняли секретное послание о том, что стоит целиться еще точнее именно у россиян.

Россияне пытались повесить свое преступление на ВСУ

По словам "Доцента", после этого видеообращения администрация колонии вдруг захотела, чтобы военнопленные записали еще одно видео – на этот раз к Красному Кресту.

"Для нас это было странно. Мы были убеждены, что именно россияне не допускают к нам Красный Крест. Администрация колонии наоборот убеждала в том, что представители организации сами к нам не едут", – отметил Дудчак.

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Военный написал текст обращения, которое должны были озвучить украинские медики.

Я не знаю, было ли это видеообращение записано. Но проходит буквально день, отселяют азовцев – и происходит этот теракт. То есть россияне привлекли внимание к тому, что якобы украинские войска обстреливают колонию, потом было обращение к Красному Кресту – и сразу взрыв,

– рассказал сержант полка "Азов".

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