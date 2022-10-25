По словам медика, должной помощи в Еленовке не было. Также были проблемы с питанием.

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Медик рассказала об ужасах Еленовки

Как сообщила Обидина, в Еленовке пленных кормили трижды в день, а воду привозили из озера, и иногда попадались мальки.

Когда в августе цвести вода начала, то, конечно, с привкусом тины. Медицинскую помощь нам не оказывали. Только по самому необходимому могли уколоть, это уже крайний случай, если у тебя. А так если ты заболел или еще что-то, то помощи не было,

– рассказала женщина.

Что касается еды в Еленовке – это была каша с камнями, с мусором, без соли и совсем ничего. Пленные жили в двухместных камерах, около четырех пяти метров, где проживало 11 человек, а воздуха не было.

"У нас на оконных стеклах были щиты железные, у них просверленные дырочки. Это единственный воздух, который к нам поступал, скажем так. Потом 14 октября нас перевезли в Таганрог. Там мы уже пробыли к обмену, а потом уже на обмен поехали", – отметила Обидина.

Медик подчеркнула, что в Еленовке в большинстве своем было моральное давление со стороны россиян. Но девушек там не трогали, рукоприкладства не было. Зато, на парней воздействовали физически.

Теракт в Еленовке: что известно

В ночь на 29 июля оккупанты взорвали барак с военнопленными защитниками в Еленовке Донецкой области. В здании находились украинские защитники Мариуполя.

Известно, что погибли по меньшей мере 40 воинов и 75 получили ранения.

В Офисе Президента сразу отреагировали на теракт и назвали его "одним из самых циничных" преступлений России.

18 сентября российские пропагандисты сообщили о новой трагедии в Еленовке, обвинив в ней украинскую сторону. Дмитрий Лубинец призвал не верить лжи оккупантам, поскольку они снова совершили провокацию.

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