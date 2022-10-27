Про це розповів виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк. Нагадаємо, що після теракту в міноборони Росії заявили про 40 загиблих військовополонених та цинічно звинуватили у цьому ЗСУ.

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СБУ має серйозні докази

Малюк зауважив, що наразі триває досудове слідство щодо теракту в Оленівській колонії.

У нас є серйозні докази, в тому числі отримані негласно. Низка полонених, хто повернувся, також дають важливі покази. Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там були використані в тому числі так звані "шмелі",

– додав виконувач обов'язків голови СБУ.

Він зазначив, що мине час, і крапки над "і" розставлять. Проте вже давно і для українців, і для світової спільноти зрозуміло, що там відбулося.

"Взагалі в Оленівці було страшне ставлення до наших ув'язнених – саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості", – підсумував Малюк.

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Коротко про теракт в Оленівці

Президент Володимир Зеленський назвав вбивство військовополонених в Оленівці черговим воєнним злочином Росії. Окупанти ж почали переконувати, що вони не причетні до теракту. Попри це, незалежні експерти вже заявили, що це – брехня.

Доказами причетності Росії до теракту є щонайменше 2 речі. Перша – це те, що постраждали лише українські захисники. Ні окупанти, ні персонал колонії не зазнали жодних травм.

Окрім того, СБУ перехопила розмову загарбників, де ті говорять про теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, адже злочин вчинили самі росіяни.

Висновки міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вказують на те, що Росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю. Головним доказом є відсутність ударного кратера. Позаяк ракета GMLRS розірвала б загиблих, а не спалила.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що окупанти використали термобаричний боєприпас. Мовиться про капсулу з горючою сумішшю термобаричного вибуху, спричиненого вогнеметом типу "Джміль", "Джміль-М" або "Рись".

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