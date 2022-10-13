Україна повернула додому 62 загиблих героїв 11 жовтня. Серед них і захисники "Азовсталі", яких раніше тримали на території колишньої колонії на Донеччині.

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Для ідентифікації загиблих воїнів проведуть тест ДНК

Полеглих військових доставили в один з моргів Києва. У патронатній службі полку Пропопенка зазначили, що більшість тіл саме з Оленівки. Втім, ідентифікувати їх наразі важко.

Багато тіл обвуглені. Наразі фахівці проводять фотофіксацію татуювань, особистих речей та документів. Опісля всі тіла направлять на експертизи та зроблять тест ДНК. Напередодні в Мінреінтеграції розповіли, що наших воїнів вдалося повернути після надтяжких переговорів.

Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну! світла пам'ять героям,

– наголосив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.



Тіла загиблих в Оленівці захисників доставили в київський морг / Фото патронатної служби полку Прокопенка

До речі Україна повернула тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, який воював проти російських загарбників

Що треба знати про трагедію в Оленівці

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених, прогримів сильний вибух.

Близько 40 наших захисників загинули. Ще 130, за даними Офісу генпрокурора, отримали поранення. Окупанти намагалися звинуватити в теракті Україну. Нібито ЗСУ вдарила по будівлі з HIMARS.

Джерела 24 каналу у розвідці заявили, що така інформація – це чергова провокація Росії. Адже всі постріли з HIMARS відстежують. Ба більше, про те, що захисники Маріуполя перебувають в колонії Оленівки знали всі. Тому українські військові в жодному разі не атакували б це місце.

у розвідці заявили, що така інформація – це чергова провокація Росії. Адже всі постріли з HIMARS відстежують. Ба більше, про те, що захисники Маріуполя перебувають в колонії Оленівки знали всі. Тому українські військові в жодному разі не атакували б це місце. В ОП спростували причетність до атаки та назвали трагедію в Оленівці "одним із найцинічніших злочинів Росії".

У Генштабі повідомили, що насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем з артилерії. Таким чином путінські солдати намагалися приховати тортури над полоненими та розстріли.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm припустила, що загарбники застосували термобаричну зброю.

Окупанти не допускали до вбитих в Оленівці ані представників з України, ані міжнародні організації.

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