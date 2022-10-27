Об этом рассказал исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк. Напомним, что после теракта в минобороны России заявили о 40 погибших военнопленных и цинично обвинили в этом ВСУ.

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У СБУ есть серьезные доказательства

Малюк отметил, что в настоящее время продолжается досудебное следствие по теракту в Еленовской колонии.

У нас есть серьезные доказательства, в том числе полученные негласно. Ряд вернувшихся пленных также дают важные показания. Не буду вдаваться в детали, но скажу, что, по последним данным, там были использованы в том числе так называемые "шмели",

– добавил исполняющий обязанности главы СБУ.

Он отметил, что пройдет время, и точки над "и" расставят. Однако уже давно и для украинцев, и для мирового сообщества ясно, что там произошло.

"Вообще в Еленовке было страшное отношение к нашим заключенным – именно там враги жестоко издевались над нашими бойцами, нарушая все договоренности", – подытожил Малюк.

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Коротко о теракте в Еленовке

Президент Владимир Зеленский назвал убийство военнопленных в Еленовке очередным военным преступлением России. Оккупанты же начали убеждать, что они не причастны к теракту. Несмотря на это, независимые эксперты уже заявили, что это ложь.

Доказательствами причастности России к теракту являются не менее 2 вещей. Первое – это то, что пострадали только украинские защитники. Ни оккупанты, ни персонал колонии не получили никаких травм.

Кроме того, СБУ перехватила разговор захватчиков, где они говорят о теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, ведь преступление совершили сами россияне.

Выводы международного разведывательного сообщества InformNapalm указывают на то, что Россия могла совершить теракт в Оленовке термобарическим оружием. Главным доказательством является отсутствие ударного кратера. Так как ракета GMLRS разорвала бы погибших, а не сожгла.

В Офисе генпрокурора также отметили, что оккупанты использовали термобарический боеприпас. Речь идет о капсуле с горючей смесью термобарического взрыва, вызванного огнеметом типа "Шмель", "Шмель-М" или "Рысь".

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