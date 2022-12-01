В Минобороны Украины рассказали первые детали об освобождении наших героев.

Важно Защитник из "Азовстали" напомнил, что происходило перед терактом в Еленовке

На этот раз домой вернулись защитники из:

Вооруженных сил Украины,

Территориальной обороны,

Военно-морских сил,

Национальной гвардии,

Государственной пограничной службы.

Из них – 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

Среди освобожденных пленных – защитники из "Азовстали"

В частности, из плена удалось освободить 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

У большинства освобожденных украинцев ранения и травмы. Некоторые из спасенных защитников – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться,

– сообщили в Минобороны.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что это большая работа, которая продолжается каждый день.

"Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", – подчеркнул глава Офиса Президента.

Освобождение украинцев из плена России / Фото СБУ

Украина возвращает своих людей

В Украине, в отличие от России, главная ценность – это люди. Поэтому власти не перестают возвращать наших военных и гражданских из российского плена. Так, 26 ноября домой вернулись еще 12 украинцев – 3 гражданских и 9 защитников. Среди них – воины, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

Только за ноябрь Украине удалось вернуть домой более 150 украинцев. Так, в начале месяца освободили из плена 107 воинов, из которых были 6 офицеров и 101 рядовой и сержант, а также 19 пограничников. В ISW предположили, что одной из причин участившихся обменов могут быть попытки России успокоить недовольство среди россиян относительно мобилизации и медленных темпов освобождения их военных.

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