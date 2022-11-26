Про черговий успішний обмін полоненими між Україною та Росією повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний,
– написав Андрій Єрмак.
З російського полону визволили ще 12 людей / Фото Андрій Єрмак
Серед звільнених:
- 4 бійців ВМС,
- двоє нацгвардійців, прикордонників,
- один з ТРо,
- а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.
Зазначають, що серед військових – двоє офіцерів, а також 7 рядових та сержантів.
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