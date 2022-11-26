Про черговий успішний обмін полоненими між Україною та Росією повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний,
– написав Андрій Єрмак.


З російського полону визволили ще 12 людей / Фото Андрій Єрмак

Серед звільнених:

  • 4 бійців ВМС,
  • двоє нацгвардійців, прикордонників,
  • один з ТРо,
  • а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.

Зазначають, що серед військових – двоє офіцерів, а також 7 рядових та сержантів.

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