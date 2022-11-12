Усі звільнені цього разу – військовослужбовці Збройних сил України, рядовий та сержантський склад.
До теми З російського полону вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ
Найстаршому – 56 років, наймолодшому – 22
Серед тих, хто повернувся додому є військові з:
- 58-ої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського,
- 53-ої окремої механізованої бригади,
- 30-ої окремої механізованої бригади,
- 10-го окремого мотопіхотного батальйону "Полісся",
- 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр",
- 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади,
- 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.
Як українські захисники поверталися з полону: дивіться відео
У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених – 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.
Як зазначають у Мінреінтеграції, загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Як працюватиме новостворений правозахисний штаб
- В Україні вирішили створити штаб для забезпечення прав українських полонених. Він стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українців, яких утримує Росія.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що цей штаб має створити масштабне розуміння проблематики з порушення прав людини. За його словами, Україна вже має достатньо багато інформації про злочини Російської Федерації.
- В рамках цього штабу працюватимуть родичі людей, які ще перебувають у полоні, оскільки вони отримують ту чи іншу інформацію. Також туди ввійдуть люди, які вже збирають інформацію щодо звільнення наших полонених.
До теми – Подробиці нового обміну полоненими: дивіться відео