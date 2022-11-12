Все освобожденные на этот раз – военнослужащие Вооруженных сил Украины, рядовой и сержантский состав.
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Самому старшему – 56 лет, самому младшему – 22
Среди тех, кто вернулся домой есть военные из:
- 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского,
- 53-й отдельной механизированной бригады,
- 30-й отдельной механизированной бригады,
- 10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье",
- 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр",
- 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 43-й отдельной артиллерийской бригады,
- 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
Как украинские защитники возвращались из плена: смотрите видео
В результате обмена возвращаются преимущественно стрелки, боевые медики, водители и санитары. Самому старшему из освобожденных – 56 лет, самому младшему летом исполнилось 22. Также в этот раз на родную землю удалось вернуть тела двух защитников Украины.
Как отмечают в Минреинтеграции, всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Как будет работать новый правозащитный штаб
- В Украине решили создать штаб для обеспечения прав украинских пленников. Он станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинцев, удерживаемых Россией.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что этот штаб должен создать масштабное понимание проблематики нарушения прав человека. По его словам, у Украины уже достаточно много информации о преступлениях Российской Федерации.
- В рамках этого штаба будут работать родственники людей, еще находящихся в плену, поскольку они получают ту или иную информацию. Также туда войдут люди, уже собирающие информацию об освобождении наших пленных.
Подробности нового обмена пленными: смотрите видео