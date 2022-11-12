Все освобожденные на этот раз – военнослужащие Вооруженных сил Украины, рядовой и сержантский состав.

К теме Из российского плена удалось освободить 45 воинов ВСУ

Самому старшему – 56 лет, самому младшему – 22

Среди тех, кто вернулся домой есть военные из:

58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского,

53-й отдельной механизированной бригады,

30-й отдельной механизированной бригады,

10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье",

93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр",

10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 43-й отдельной артиллерийской бригады,

1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Как украинские защитники возвращались из плена: смотрите видео

В результате обмена возвращаются преимущественно стрелки, боевые медики, водители и санитары. Самому старшему из освобожденных – 56 лет, самому младшему летом исполнилось 22. Также в этот раз на родную землю удалось вернуть тела двух защитников Украины.

Как отмечают в Минреинтеграции, всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Достойно внимания. В Офисе Президента рассказали, участвует ли Папа Римский в процессе обмена пленными.

Как будет работать новый правозащитный штаб

В Украине решили создать штаб для обеспечения прав украинских пленников. Он станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинцев, удерживаемых Россией.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что этот штаб должен создать масштабное понимание проблематики нарушения прав человека. По его словам, у Украины уже достаточно много информации о преступлениях Российской Федерации.

В рамках этого штаба будут работать родственники людей, еще находящихся в плену, поскольку они получают ту или иную информацию. Также туда войдут люди, уже собирающие информацию об освобождении наших пленных.

Подробности нового обмена пленными: смотрите видео