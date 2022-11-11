По словам Ермака, среди освобожденных – солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство. Руководитель ОП поблагодарил за работу координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Вернули тела погибших воинов

Кроме пленных, Украина также вернула тела двух погибших защитников. Напомним, что 8 ноября удалось вернуть тела 52 героев, погибших на войне.

Как отмечают в Минреинтеграции, всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела. Процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Самому старшему – 56 лет, самому младшему – 22

Как отмечают в Координационном штабе, все освобожденные военнослужащие Вооруженных сил Украины, рядовой и сержантский состав.

Среди вернувшихся домой есть военные из:

58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского,

53-й отдельной механизированной бригады,

30-й отдельной механизированной бригады,

10-го отдельного мотопехотного батальона "Полесье",

93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр",

10-й отдельной горно-штурмовой бригады, 43-й отдельной артиллерийской бригады,

1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

В результате обмена возвращаются преимущественно стрелки, боевые медики, водители и санитары. Самому старшему из освобожденных – 56 лет, самому младшему летом исполнилось 22.

Ермак подчеркнул, что Украина непременно вернет домой всех пленных. Он отметил, что ОП была на постоянной связи с родными. Теперь дни переживаний и бессонные ночи уже позади.

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал, что теперь наших героев ожидает медицинский осмотр и реабилитация после плена, и, конечно, встреча и объятия родных и близких.

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3 ноября, прошел очередной обмен военнопленными по формуле "107 на 107". Удалось освободить 6 офицеров, 101 рядового и сержанта.

11 октября в Минреинтеграции сообщили о возвращении 62 тел военных. Среди них и погибшие во время российского теракта в бывшей колонии Еленовки Донецкой области.

Переговоры были сверхсложными. Олег Котенко подчеркнул, что вернули домой тех, кто находился в самом аду и защищал Украину.

В патронатной службе полка Прокопенко сообщили, что большинство тел именно из Еленовки. Они обуглены.

Специалисты провели фотофиксацию татуировок, личных вещей и документов. Далее тела погибших военных отправили на экспертизы. В частности, чтобы сделать тест ДНК.

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