За словами Єрмака, серед звільнених – солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Керівник ОП подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

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Повернули тіла загиблих воїнів

Крім полонених, Україна також повернула тіла двох загиблих захисників. Нагадаємо, що 8 листопада вдалось повернути тіла 52 героїв, які загинули на війні.

Як зазначають у Мінреінтеграції, загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Найстаршому – 56 років, наймолодшому – 22

Як зазначають у Координаційному штабі, усі звільнені – військовослужбовці Збройних сил України, рядовий та сержантський склад.

Серед тих, хто повернувся додому є військові з:

58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського,

53-ої окремої механізованої бригади,

30-ої окремої механізованої бригади,

10-го окремого мотопіхотного батальйону "Полісся",

93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр",

10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади,

1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених – 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22.

Єрмак наголосив, що Україна неодмінно поверне додому всіх полонених. Він зазначив, що ОП був на постійному зв‘язку з рідними. Тепер дні переживань і безсонні ночі вже позаду.

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Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець написав, що тепер на наших героїв очікує медичний огляд та реабілітація після полону, і, авжеж, зустріч та обійми рідних та близьких.

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3 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими за формулою "107 на 107". Вдалося звільнити 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта.

11 жовтня в Мінреінтеграції повідомили про повернення 62 тіл військових. Серед них і загиблі під час російського теракту в колишній колонії Оленівки Донецької області.

Переговори були надскладними. Олег Котенко підкреслив, що повернули додому тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.

У патронатній службі полку Прокопенка повідомили, що більшість тіл саме з Оленівки. Вони обвуглені.

Фахівці провели фотофіксацію татуювань, особистих речей та документів. Далі тіла загиблих військових відправили на експертизи. Зокрема, аби зробити тест ДНК.

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