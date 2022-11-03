Між Україною та Росією у четвер, 3 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими за формулою "107 на 107". Вдалося звільнити 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта.

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Серед звільнених полонених – "азовці"

Додому повернулися воїни зі Збройних, Військово-морських Сил, Територіальної оборони, спецслужби транспорту, Національної поліції, а також прикордонники і нацгвардійці, серед яких "азовці".

74 українських бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольці летіли вертольотом у Маріуполь захищати місто.

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За словами Єрмака, додому повернули багатьох поранених у боях. Зокрема, вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла.

Як зазначив керівник ОП, серед звільнених є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.

Україна повертає додому своїх героїв

29 жовтня Україна повернула додому 52 своїх героїв. Наймолодшому – 19 років. Далі героїв чекає медична допомога та реабілітація, а також – довгоочікуване повернення додому.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський розповів, що під час обміну додому повернулись 50 наших оборонців і двоє цивільних. Серед них – бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники, тероборонці.

Серед звільнених були 14 морських піхотинців, що служать в Миколаївській окремій бригаді. Їх зустріли Герой України Євген Бова та майор Олексій Булахов. Бова наголосив, що за кожен обмін відбувається внаслідок титанічних зусиль перемовників. Не варто про це забувати.

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