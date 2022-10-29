Деталі про обмін розповів Дмитро Лубінець – уповноважений Верховної Ради з прав людини. Він розповів, що далі героїв чекає медична допомога та реабілітація, а також – довгоочікуване повернення додому.
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Лубінець розповів, що цього разу додому вдалося повернути:
- 12 бійців Нацгвардії;
- 18 з ВМС;
- 8 з ДПСУ;
- 9 із Тероборони;
- 3 воїнів ЗСУ;
- 2 цивільних.
Зокрема, вдалося звільнити:
- начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя (він перебував на "Азовсталі");
- військовий хірург 65-го військового мобільного шпиталю;
- морпіха, дружина якого нещодавно повернулася з полону;
- добровольця з Маріуполя;
- моряка з острова Зміїний.
- військових, які взяли у полон у Чорнобильській зоні.
Як проходив черговий обмін полоненими / Фото Дмитра Лубінця
Дані від ГУР МО
У ГУР Міноборони розповіли, що наймолодшому зі звільнених – 19 років.
"У результаті обміну на рідну землю повернулися солдати та офіцери, матроси, медики. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому – 56 років, – мовиться у повідомленні.
Частина звільнених героїв мають бойові поранення або хронічні хвороби.
Наразі вже триває робота над новими обмінами. Загалом станом на 29 жовтня їх відбулося майже 30.
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