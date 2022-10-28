Після тривалої оборони Маріуполя Юрій Мадін потрапив у полон росіян. Про шлях та випробування, які йому довелося пережити, – читайте далі.

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За час полону чоловік змінив не одну колонію. Український захисник був і в Оленівці.

Морально було дуже важко. Все залежало від зміни, яка несе службу. Книги забирали, телефони брати, ясна річ, не дозволяли. У мене зберігся зошит з німецької мови і я вивчав німецьку (сміється – 24 канал),

– сказав Юрій Мадін.

У колонії прикордонник намагався читати, аби хоч чимось себе зайняти та відволіктися. Також намагався займатися спортом. Але не тільки для того, щоб підтримувати форму.

"Заняття спортом бодай трохи перебивали відчуття голоду. Я схуд на 63 кілограми, перебуваючи в Оленівці", – додав він.

Під час обміну Юрія Мадіна, як і інших захисників, зустрічали карети швидкої та лікарі. На кадрах з обміну видно, що його під руки ведуть українські медики. Чоловік виснажений та втомлений, але посміхається.

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Юрій зізнався, що до останнього не розумів, куди їх везуть. Росіяни просто зав'язали очі й повезли в невідомому напрямку. Він та інші наші військові намагалися начепити на себе якомога більше речей, бо знали, що росіяни все забирають.

Тому я одягнув кілька пар шкарпеток, курточку, фліску. Нас повели до їдальні, влаштували огляд, посадили навпочіпки та сказали чекати. Потім під'їхало 3 КамАЗи. Усім закрили очі. Тим, хто був у шапці, її до очей примотували скотчем. Хто шапки не мав, тому одягали чорний пакет і теж перетягували скотчем,

– згадав наш захисник.

Він зазначив, що відчув зерно надії, що їх везуть на обмін, коли росіяни між собою почали говорити про перетин кордону.

Вже коли ми почули українську мову, то я подумав: "Невже зараз відбудеться цей момент".

Що варто знати про обмін полоненими наприкінці вересня

Ввечері 21 вересня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Додому вдалося повернути 215 українських захисників та захисниць. У межах обміну вдалося звільнити і 5 бойових командирів, серед яких командир полку захисників Маріуполя Денис Прокопенко.

Звільнені бойові командири до кінця війни перебуватимуть на території Туреччини – у комфортних умовах на повному забезпеченні. Вочевидь, Росія дуже боїться їхнього ймовірного повернення на поле бою.

Всіх українських героїв обміняли на 55 російських окупантів та кума Путіна.

Цікаво, що умови обміну передбачають, що бойові командири до кінця війни перебуватимуть під протекцією Реджепа Ердогана і не виїжджатимуть за межі Туреччини.

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