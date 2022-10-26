За інформацією Суспільне, лучанка перебувала в полоні з квітня. Її звільнили 17 жовтня разом з понад сотнею українок.

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Звільнена з полону захисниця зустрілася з родиною

В комітеті гуманітарної та інформаційної політики розповіли про першу зустріч звільненої з російського полону прикордонниці з рідними.

Українська прикордонниця, яка пережила пекло російського полону, йшла на "інтерв'ю", а потрапила в обійми рідних. Такий сюрприз влаштували побратими-прикордонники. Зворушлива зустріч незламної захисниці Азовсталі з донькою,

– мовиться у повідомленні.

На зустріч з Людмилою Кравчук приїхали її донька та брат.

Цікаво! 47-річна лучанка навчалася у Ківерцівському медучилищі. З 2019 року вона служила в Держприкордонслужбі як старша сержантка. У 2021 році Людмила Кравчук перевелася на посаду фельдшера відділу прикордонної служби "Сартана" на Донеччині.

Дивіться відео зустрічі захисниці з родиною:

Повернення українок з російського полону

Нещодавно в межах жіночого обміну додому повернулися 108 українок:

35 захисниць із ЗСУ,

32 – ВМС,

12 - ТРо,

8 – НГУ,

5 – ДССТ,

4 ДПСУ

12 цивільних.

До цього, 21 вересня, вдалося повернути додому 215 захисників, серед яких були Денис Прокопенко та Сергій Волинський. Героїв обміняли на 55 російських окупантів та кума Путіна Віктора Медведчука.

Умови обміну передбачають, що бойові командири до кінця війни перебуватимуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Ердогана і не виїжджатимуть за межі його країни.

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