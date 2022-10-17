Серед звільнених є дівчата, незаконно ув'язнені на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу ще до повномасштабного вторгнення. Ці жінки сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм".

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Кого вдалося звільнити в полону

З полону звільнили 108 мам та доньок, яких дуже чекали рідні. Серед них 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних.

Загалом додому повернулись:

35 захисниць із ЗСУ,

32 – ВМС,

12 - ТРо,

8 – НГУ, включно,

5 – ДССТ,

4 ДПСУ

12 цивільних.

Усі дівчата пройдуть медичний огляд та реабілітацію.

Обмін був дуже складним

Глава ОП Андрій Єрмак зізнався, що це був нервовий обмін. За його словами, було багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес та змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу.

Права на помилку немає. Є завдання Президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда,

– написав він.

Єрмак додав, що Україна не залишить нікого.

На обмін полонених відреагувала й віцепрем'єрка України Ірина Верещук.

Сьогодні з полону повернули 108 жінок. Разом з багатьма українцями я молилась про цей день,

– написала вона.

Російська сторона заявила, що за наших дівчат Україна віддала 110 росіянок, проте ця інформація потребує підтвердження.

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