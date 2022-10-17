Серед звільнених є дівчата, незаконно ув'язнені на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу ще до повномасштабного вторгнення. Ці жінки сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм".
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Кого вдалося звільнити в полону
З полону звільнили 108 мам та доньок, яких дуже чекали рідні. Серед них 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних.
Загалом додому повернулись:
- 35 захисниць із ЗСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 - ТРо,
- 8 – НГУ, включно,
- 5 – ДССТ,
- 4 ДПСУ
- 12 цивільних.
Усі дівчата пройдуть медичний огляд та реабілітацію.
Обмін був дуже складним
Глава ОП Андрій Єрмак зізнався, що це був нервовий обмін. За його словами, було багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес та змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу.
Права на помилку немає. Є завдання Президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда,
– написав він.
Єрмак додав, що Україна не залишить нікого.
На обмін полонених відреагувала й віцепрем'єрка України Ірина Верещук.
Сьогодні з полону повернули 108 жінок. Разом з багатьма українцями я молилась про цей день,
– написала вона.
Російська сторона заявила, що за наших дівчат Україна віддала 110 росіянок, проте ця інформація потребує підтвердження.
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